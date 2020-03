Eine infizierte Person kehrte aus Norditalien zurück und wurde isoliert. Die Ergebnisse eines zweiten Tests liegen noch nicht vor.

Zweiter Corona-Fall in Luxemburg

Jacques GANSER

In Luxemburg wurde ein zweiter Infektionsfall mit dem Corona-Virus bestätigt. Wie schon beim ersten Fall handelt es sich laut Gesundheitsministerium um eine Person, die aus Norditalien nach Luxemburg zurückkehrte. Der Patient wurde wie vorgesehen in die Isolierstation des Centre hospitalier CHL gebracht. Die Ergebnisse eines zweiten Bestätigungstestes liegen noch nicht vor.

Corona-Virus: Notfallplanung im Hintergrund Das Gesundheitsministerium setzt weiterhin auf konsequente Informationspolitik. Rund 60.000 Informationsblätter wurden am Donnerstag an die Haushalte verteilt.

In einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums wird unterstrichen, dass die infizierte Person wohlauf sei. Die Inspection sanitaire leitet zurzeit eine Untersuchung, um die Kontaktpersonen des Infizierten ausfindig zu machen.

Die Gesundheitsbehörden werden die Bevölkerung laut dieser Mitteilung regelmäßig über den letzten Stand der Dinge informieren. Zudem wird dazu aufgerufen, sich die notwendigen Informationen auf der offiziellen Internetseite einzuholen.

Am vergangenen Samstagabend hatte Gesundheitsministerin Paulette Lenert einen ersten Corona-Virus-Fall in Luxemburg bestätigt. Der zweite Test, der im Ausland durchgeführt worden war, bestätigte am Sonntag das positive Resultat. Auch hier hatte es sich bei dem Erkrankten um einen Rückkehrer aus Norditalien gehandelt.