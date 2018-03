Zweite Karriere nach der Pensionierung

Nach einem erfüllen Arbeitsleben gehört sie noch nicht zum alten Eisen: Die Moselfähre „Sankta Maria“ soll künftig in afrikanischen Gewässern fahren.

Mehr als 50 Jahre hat sie treu ihren Dienst verrichtet und Wasserbillig auf der einen und Oberbillig auf der anderen Moselseite miteinander verbunden. Seit Ende November ist die Dieselfähre „Sankta Maria“ in Ruhestand. Nur, wenn Not am Mann ist, hilft sie noch aus. Dies war bereits zwei Mal nötig, als ihre Nachfolgerin, die Elektrofähre „Sankta Maria II“, wegen eines Defekts an der Landeklappe pausieren musste.

Dem 1966 eingeweihten Fährschiff mit Platz für sechs Fahrzeuge oder bis zu 50 Fußgänger könnte nun eine zweite Karriere winken ...