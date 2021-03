Die Situation nach dem Corona-Cluster im Altenheim Niederkorn ist auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstag steht ein wichtiger Termin an.

Zweite Impfung "um Lauterbann" wird wie geplant verabreicht

David THINNES Die Situation nach dem Corona-Cluster im Altenheim Niederkorn ist auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstag steht ein wichtiger Termin an.

Am Donnerstag erhalten alle Bewohner des Altenheims „Um Lauterbann“ in Niederkorn wie geplant die zweite Impfung. Dies bestätigt Nathalie Hanck, Kommunikationsverantwortliche des Betreibers Servior, auf Nachfrage des LW. Am Montag waren „Um Lauterbann“ alle Bewohner und die Mitarbeiter getestet worden. Nur noch ein Test war positiv, dies bei einer Person, die am 1. März positiv getestet worden war und nach den Richtlinien der Santé in den kommenden Tagen als „geheilt“ verzeichnet wird.

Nur 13 der 154 Bewohner werden die zweite Impfung nicht am Donnerstag, sondern am 31. März erhalten. Diese Bewohner waren bei einem groß angelegten Test am 9. März positiv getestet worden. Hier muss eine 14-tägige Frist abgewartet werden. Bei den Bewohnern habe es keine Bedenken bezüglich der zweiten Impfung gegeben, so Nathalie Hanck.

Vier weitere Personen verstorben

Beim Personal sei es schwierig eine Statistik zu erstellen, da diese Personen auch individuelle Einladungen für die Impfzentren erhalten haben. Im Altenheim selbst liegt die Impfquote beim Personal bei 66 Prozent.

In dem Altenheim hatte es Anfang März 92 Corona-Infektionen - 67 Bewohner und 25 Mitarbeiter - gegeben. Am 18. Februar war der erste Fall von diesem Cluster entdeckt worden. An diesem Tag hatten alle Bewohner und das Personal ihre erste Impfung erhalten.

Seit Januar sind 23 Bewohner des Altenheims Niederkorn verstorben. Am vergangenen Wochenende sind vier Personen, die hospitalisiert waren, zu dieser Statistik dazugekommen. Im März steigt die Zahl damit auf 16.

