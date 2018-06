Sie sollen im September 2016 am helllichten Tag eine Frau in der Rue de Hollerich in einen Hinterhof verschleppt und dort vergewaltigt haben. Jetzt wurden die zwei Männer vor Gericht für schuldig befunden und jeweils zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren ohne Bewährung verurteilt.

Zweimal 15 Jahre Haft für Vergewaltiger

Steve REMESCH

Wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung hat die Kriminalkammer am Mittwoch zwei Männer zu einer Gefängnisstrafe von jeweils 15 Jahren ohne Bewährung verurteilt.

Der Anklage nach hatten die beiden Obdachlosen Gheorghe S. und Marcel T. am 15. September 2016 gegen 19 Uhr eine 43-jährige Frau auf dem Bürgersteig hinterrücks auf den Kopf geschlagen, sie in einen Hinterhof in der Rue de Strasbourg verschleppt, sie dort vergewaltigt und schließlich bewusstlos zurückgelassen.



Im Prozess hatten die Angeklagten erklärt, der Sex mit der Frau sei einvernehmlich erfolgt. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 22 Jahren für die beiden Beschuldigten gefordert.