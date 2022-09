Brände, Unfälle und eine dreiste Autofahrerin hielten die Ordnungskräfte und den CGDIS auf Trab.

Aus dem Polizeibericht

Zwei Verletzte nach Wohnwagenbrand

(TJ) - Die Polizei meldet aus den vergangenen Stunden mehrere Zwischenfälle verschiedenster Natur.

Wohnwagen ausgebrannt

Spektakulär war ein Brand am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Campingplatz in Simmerschmelz. Nach einer Gasexplosion in einem Wohnwagen fing dieser Feuer. Zwei Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wagen auf, sie konnten sich in Sicherheit bringen, bevor der Wohnwagen lichterloh in Flammen aufging. Allerdings erlitten sie dabei Verletzungen, sodass sie nach einer notärztlichen Erstbehandlung ins Krankenhaus gefahren wurden. Um die Umstände des Brandes zu klären, beauftragte die Staatsanwaltschaft den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Untersuchung. Sanitäter aus Mamer und Steinfort sowie die Feuerwehren aus Mamer, Steinfort und Hobscheid waren mit den Lösch- und Rettungsarbeiten befasst.

Scheunenbrand

Nicht weniger als zehn Feuerwehrkorps wurden am Mittwochmorgen in die Rue du Barrage nach Rosport bestellt, nachdem dort ein Brand in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs gemeldet wurde. Es blieb bei hohem Materialschaden am Gebäude, Personen wurden nicht verletzt.

Verletzter Biker

Bereits gegen 17 Uhr war auf dem CR154 zwischen Alzingen und Syren ein Motorradfahrer gestürzt und gegen die Leitplanken gerutscht. Dabei verletzte er sich am Bein. Auch in diesem Fall war ein Transport in ein Krankenhaus unumgänglich. Die Zentren aus Hesperingen und Luxemburg waren mit dem Einsatz betraut.

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in der Rue de Gasperich in Hesperingen gegen 17.20 Uhr wurde eine Person verletzt. Auch in diesem Fall waren Helfer aus der Hauptstadt und aus Hesperingen gefordert.

Nachdem auf der A6 zwischen Capellen und Bridel gegen 1.40 Uhr ein Auto gegen die Leitplanken gekracht war, mussten Sanitäter und Feuerwehr aus Mamer erneut ausrücken. Sie brachten einen Verletzten ins Krankenhaus und räumten die Unfallstelle.

Zwischen Heffingen und Godbringen prallte gegen 9.40 Uhr ein Fahrer mit seinem Auto gegen einen Baum. Dabei wurde eine Person verletzt, sodass Sanitäter aus Fels abbestellt wurden. Die Feuerwehr aus Junglinster sicherte die Unfallstelle ab und leitete die Räumarbeiten.

Auto beschlagnahmt

In Remich stellten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle fest, dass eine Automobilistin weder gültigen Führerschein hat, noch ihr Fahrzeug vorschriftsmäßig zugelassen ist. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Protokoll und die Beschlagnahme des Fahrzeugs an.

Zu tief ins Glas geschaut

Gegen Mitternacht verunfallte ein Autofahrer auf der Autobahn A4, zwischen Foetz und Steinbrücken. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde entzogen.

Kurz nach 1 Uhr am Mittwoch fiel einer Polizeistreife in Höhe von Contern ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der Kontrolle mussten die Beamten feststellen, der Fahrer unter zu hohem Alkoholeinfluss stand. Auch er musste seine Fahrerlaubnis abgeben.



