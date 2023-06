Am Samstagmorgen kam es zu zwei Unfällen und einem Brand auf einem Acker

Rettungsdienste

Zwei Verletzte bei Kollision mit Autobus

Die Zentrale der Rettungsdienste meldet vom Samstagmorgen zwei Unfälle mit Verletzten. Gegen 9 Uhr ist in der Rue Jos Kieffer in Esch/Alzette ein Auto mit einem Bus kollidiert, wobei zwei Menschen verletzt wurden. Der CGDIS bestellte Krankenwagen aus den Zentren Esch/Alzette und Sassenheim-Differdingen an den Unfallort. Sie wurden an der Unfallstelle von der Feuerwehr aus der Minettemetropole logistisch unterstützt. Die Verletzten wurden zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins diensttuende Krankenhaus transportiert.

Bereits um 7 Uhr war auf dem CR110 zwischen Küntzig und Grass ein Lieferwagen mit einem Auto zusammengestoßen. In diesem Fall wurde eine verletzte Person gemeldet. Sanitäter aus Steinfort und die Feuerwehrmannschaft aus Kaerjeng nahmen sich des Einsatzes an.

Bei einem Flächenbrand nach 10 Uhr auf einem Feld in der Nähe der Schockmillen bei Küntzig wurde niemand verletzt, der Materialschaden hält sich in Grenzen.

