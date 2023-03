Der CGDIS meldet vier Einsätze aus den vergangenen Stunden.

Rettungsdienste

Zwei Verletzte bei Brand in Canach

Gegen 3.30 Uhr erreichte die Zentrale der Rettungsdienste ein Notruf wegen eines Brandes in Canach. Der CGDIS alarmierte daraufhin die Feuerwehren aus Canach, Moutfort und Remich. Als diese am Brandort in der Rue d'Oetrange ankamen, mussten sie feststellen, dass die Flammen sich auf dem Speicher eines Hauses ausgebreitet hatten. Mit beherztem Einsatz konnten sie den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Zwei Personen mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren werden.

Gegen 21 Uhr am Samstagabend kam es zwischen Marnach und Dasburg-Brück zu einem Unfall, als ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, um 1.45 Uhr krachte zwischen Alzingen und Hassel ein Fahrer gegen einen Baum und gegen 1.50 musste in Holzthum ein brennender Unterstand an einer Bushaltestelle gelöscht werden. Bei diesen drei Zwischenfällen blieb es bei Materialschaden.

