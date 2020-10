Zwei Tote in Düdelingen: Fremdeinwirkung unwahrscheinlich

Vor einem Monat wurden in einer Wohnung in Düdelingen zwei Männer tot aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann das Einwirken einer Drittperson ausgeschlossen werden.

(SH) - In einer Wohnung an der Rue Grand-Duc Adolphe in Düdelingen sei es zu einem Streit gekommen, bei dem auch eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein soll. So lautete die Meldung, die vor einem Monat, am 6. September 2020, bei der Polizei eingeht.

Als die Beamten an jenem Sonntagabend kurz vor 20 Uhr am Einsatzort eintreffen, ist es allerdings zu spät: Die Polizisten finden in der Wohnung zwei tote Männer auf ...