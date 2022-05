Die beiden Personen waren nach einem Frontalzusammenstoß beim Rond-Point Gluck in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Mittwochabend

Zwei Tote bei Unfall in der Hauptstadt

Die beiden Personen waren nach einem Frontalzusammenstoß beim Rond-Point Gluck in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

(C.) – Der CGDIS meldet einen Verkehrsunfall mit zwei verstorbenen Personen am Mittwochabend. Gegen 20.15 Uhr kam es zu dem Unglück zwischen am Rond-Point Gluck bei der Rocade de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt. Laut Polizei stießen zwei Fahrzeuge mit je einem Insassen frontal zusammen. Die beiden Beteiligten wurden bei der Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verstarben noch am Unfallort. Im Einsatz waren die Rettungsmannschaften aus der Hauptstadt.

Mehr Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.