Zwei Tote bei Unfall auf Autobahn A6

Tödlicher Crash bei der Ausfahrt Strassen: Ein Lastwagen ist am Montagabend in Luxemburg auf ein Stauende aufgefahren. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

(sas/jt) - Auf der Autobahn A6 hat es am Montagabend einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten gegeben. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei krachte kurz nach 19 Uhr ein Lastwagen auf Höhe der Ausfahrt Strassen auf das Stauende. Dadurch wurden zwei weitere Lastwagen und zwei Autos aufeinander geschoben. Für die Fahrer der beiden Autos kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am späten Montagabend erklärte.

Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und des CGDIS eilten mit einem großen Aufgebot zum Ort des Geschehens. Vor Ort waren auch Vertreter der Staatsanwaltschaft Luxemburg sowie der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei. Die Unfallursache sei noch unklar, so der Polizeisprecher. Am Montagabend herrschten aufgrund von Dunkelheit und Nebel schwierige Sichtverhältnisse im Westen der Hauptstadt.

Auslöser für den stockenden Verkehr in dem Bereich der A6 war ein Unfall, der sich kurz davor einige Kilometer weiter auf Höhe der Ausfahrt Bartringen ereignet hatte. Ein Lastwagen und ein Auto waren dort miteinander kollidiert. Wenig später kam es am anderen Ende des Staus an der Ausfahrt Strassen zu dem folgenschweren Unglück mit zwei Toten.



Der betroffene Bereich der Autobahn A6 bleibt in Richtung Gaspericher Kreuz für die Dauer der Ermittlungs- und Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Eine Umleitung erfolgt am Montagabend über die Ausfahrt Strassen/Bridel. Autofahrer sollen die betroffene Strecke meiden.

