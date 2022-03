In der Route de Volmerange kam am Montagmorgen für zwei Personen jede Hilfe zu spät.

Untersuchung eingeleitet

Zwei Tote bei Hausbrand in Düdelingen

In der Route de Volmerange kam am Montagmorgen für zwei Personen jede Hilfe zu spät.

(TJ) - Am Montagmorgen wurde gegen 8.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Route de Volmerange gemeldet. Einsatzkräfte begaben sich sofort zum Ort des Geschehens. Sie fanden im Inneren des Hauses zwei leblose Personen, eine Frau und einen Mann.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Untersuchung in die Wege geleitet und eine Brandermittlung durch die Kriminalpolizei angeordnet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.