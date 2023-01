Das Opfer traf die beiden Männer wohl im Internet auf der Suche nach Sex. Warum genau der Mann sterben musste, ist noch unklar.

Zwei Tatverdächtige im Hersdorfer Mordfall festgenommen

(C./tom) - In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar wurde ein 56-Jähriger in dem kleinen Eifelort Hersdorf, etwa 30 Kilometer von der Luxemburger Grenze, erschlagen. Die Trierer Staatsanwaltschaft meldet jetzt, dass zwei dringend Tatverdächtige festgenommen wurden.

Die Festnahme erfolgte am Dienstag in Remscheid im benachbarten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich laut der Mitteilung um zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren, die in Nordrhein-Westfalen leben.

Nach den vorläufigen Erkenntnissen der bisher geführten Ermittlungen hält es die Staatsanwaltschaft für wahrscheinlich, dass das spätere Tatopfer die beiden Männer im Internet im Zusammenhang mit der Suche nach sexuellen Kontakten kennenlernte, sie am 14. Januar in Remscheid abholte und mit in sein Haus in Hersdorf nahm, wo er alleine wohnte. Die beiden Männer sollen laut den Ermittlern das sexuelle Interesse aber nur vorgetäuscht zu haben, um in der Wohnung des Opfers an dessen Hab und Gut zu gelangen.

Unklarer Hergang

Während des Aufenthalts im Haus wurde der 56-Jährige dann im Badezimmer durch massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet - wie es dazu kam, ist noch unklar. Die Beschuldigten sind verdächtig, anschließend die Wohnung des Opfers nach stehlenswerten Gegenständen durchsucht und verschiedene Wertsachen, unter anderem das Mobiltelefon und das Portemonnaie des Opfers mit dessen EC-Karte entwendet zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen flüchteten die beiden anschließend zu Fuß vom Tatort, wobei sie gesehen wurden. Sie fuhren dann mit einem Taxi und später mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Nordrhein-Westfalen. Auf der Flucht sollen sie an einem Geldautomaten versucht haben, mit der EC-Karte des Opfers Geld abzuheben. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Das Amtsgericht Trier hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl gegen die Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes aus Habgier erlassen. Die Beschuldigten sind am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt worden, der den Vollzug des Haftbefehls angeordnet hat.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an. Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht mitteilen, um die weiteren Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen.

