Er hatte bei einer Massenschlägerei nach einer Kavalkade in Wasserbillig mehrere Menschen mit eine abgebrochenen Glasflasche verletzt und war dafür zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Nun hat das Berufungsgericht dieses Urteil gekippt.

Zwei statt 20 Jahre

Steve Remesch Wegen versuchten Totschlags bei einer Massenschlägerei nach der Wasserbilliger Kavalkade war David A. im Juni 2017 in erster Instanz zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt worden.

Das Berufungsgericht sprach ihn am Mittwoch aber vom Vorwurf der versuchten Tötung frei, verurteilte ihn aber im Gegenzug wegen Körperverletzung in drei Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren.

20 Jahre Haft für versuchten Totschlag nach Kavalkade

Der Angeklagte hatte bei einer Massenschlägerei am 5. März 2016 zwei Männer mit einer abgebrochenen Glasflasche an Hals und Kopf verletzt und einer Frau einen Schlag verpasst. Während die Anklägerin in erster Instanz hervorgehoben hatte, dass der Angeklagte gezielt lebenswichtige Organe seiner Kontrahenten anvisiert habe, hatte die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft in zweiter Instanz auf die eher geringfügigen Verletzungen der Opfer hingewiesen. Sie hatte daher lediglich eine Haftstrafe von vier Jahren gefordert.