Ein Autofahrer verlor die Kontrolle und krachte in den Gegenverkehr. Es war Alkohol im Spiel.

Am Donnerstagnachmittag

Zwei Schwerverletzte bei Kopstal

(TJ) - Gegen 17 Uhr verlor ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in einer langgezogenen Rechtskurve auf dem CR101 zwischen Kopstal und Mersch die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam. Ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr abgebremst werden und krachte in einen der Unfallwagen.

Bei der Kollision wurden zwei Menschen schwer verletzt und mussten noch vor Ort vom SAMU-Notarzt erstbehandelt werden, ehe sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren wurden. Der schuldige Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen - mit positivem Resultat. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Die Unfallwagen blockierten die Straße, was im Feierabendverkehr für erhebliche Störungen sorgte.



