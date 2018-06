Bei einer Kontrolle im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drogendeal gab es in der Nacht zum Freitag einen Zwischenfall im Bahnhofsviertel.

Zwei Polizisten verletzt

Bei einer Kontrolle im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drogendeal gab es in der Nacht zum Freitag einen Zwischenfall im Bahnhofsviertel.

(mth) - In der Nacht zum Freitag gab es im Bahnhofsviertel in Luxemburg einen Zwischenfall, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Eine Zivilstreife der Polizei war gegen 1 Uhr auf vier verdächtige Männer in der Rue de Strasbourg aufmerksam geworden. Als es in der angrenzenden Rue Wilson dann zu einem Drogendeal kam, gaben die Beamten sich als Polizisten zu erkennen. Einer der Männer griff daraufhin einen Beamten an und versuchte, diesen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Beamte konnte den Schlag abwehren, wurde aber schwer an der Hand verletzt. Die Mitglieder der verdächtigen Gruppe ergriffen dann die Flucht.

Eine Fahndung wurde sofort in die Wege geleitet und kurze Zeit später konnten zwei Tatverdächtige in einem Gebüsch in der Rue Charles Marx entdeckt werden. Sie widersetzten sich den Anweisungen der Polizisten und es kam erneut zu einem Gerangel, bei dem ein weiterer Polizist verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf der Fahndung wurde ein dritter Tatverdächtiger ermittelt und zur Dienststelle gebracht. Insgesamt wurden drei der flüchtigen Männer identifiziert. Die Polizei Luxemburg ermittelt weiter, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Strafanzeigen gegen die Tatverdächtigen erstellt.