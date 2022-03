Ein Autofahrer wollte sich einer Verkehrskontrolle in der Hauptstadt entziehen. In Düdelingen konnte er gestellt werden.

Hoher Sachschaden

Zwei Polizisten nach Verfolgungsjagd verletzt

(C.) - Am frühen Montagnachmittag wollten Polizeibeamte einen Fahrer in der Montée de Clausen in Luxemburg-Stadt kontrollieren. Der Fahrer entzog sich allerdings der Kontrolle und flüchtete durch das Stadtzentrum und anschließend über die Autobahn A3 in Richtung Frankreich.

Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung des flüchtenden Fahrers auf. Während seiner Flucht rammte der Fahrer einen Polizeiwagen, der dadurch zum Totalschaden wurde. Schlussendlich wechselte der Flüchtige auf die Autobahn A13 und fuhr im Kreisverkehr in Düdelingen-Buringen (N31) ab. Dort rammte er ein weiteres Polizeifahrzeug, das ihm den Weg versperren wollte und kam schließlich zum Stehen. Als der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte er von den Polizeibeamten gestellt werden.

Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wird am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Zwei Polizeibeamte wurden bei der Verfolgungsfahrt verletzt. An den beiden Polizeifahrzeugen sowie am Wagen des Fluchtfahrers entstand erheblicher Sachschaden. Der Kreisverkehr war zeitweise für den Verkehr gesperrt.

