Nach zwei Anläufen und sechs Monaten hatte die Komplementarwahl geklappt. Der Gemeinderat in der Südgemeinde ist wieder komplett.

Weiler-la-Tour

Zwei neue Gemeinderäte gewählt

Nach zwei Anläufen und sechs Monaten hatte die Komplementarwahl geklappt. Der Gemeinderat in der Südgemeinde ist wieder komplett.

Der Gemeinderat in Weiler-la-Tour ist wieder komplett. Bei den Komplementarwahlen am Sonntag erhielten Gerard Schoos und Maurice Groben die meisten Stimmen und sind somit die neuen Gemeinderatsmitglieder. Seit Dezember 2021 gab es eine Lücke im Gemeinderat.

Wahlen in Weiler-la-Tour müssen wegen Panne verschoben werden Ein Formfehler sorgt dafür, dass die für diesen Sonntag angesetzten Komplementarwahlen um mehrere Monate verschoben werden müssen.

Am 7. und 8. Dezember demissionierten die Gemeinderäte Andrée Colas und Carlo Ernst. Seither war der Gemeinderat der Gemeinde unterbesetzt. Der Wahltermin war bereits der zweite Anlauf. Die Komplementarwahlen waren eigentlich für den 27. März 2022 geplant. Doch dazu sollte es nicht kommen.

In den Briefen, die zur Durchführung der Briefwahl versendet wurden, wurden Angaben gemacht, die lediglich für Wahlen nach dem Proporz-System gegolten hätten. Da in Weiler-la-Tour jedoch nach dem Mehrheitsprinzip gewählt wird, hätte dies zu Irritationen bei den Wählern und zur Abgabe von nicht gültigen Stimmzetteln führen können, so die Begründung. Die Wahl wurde abgebrochen und auf den 19. Juni verlegt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.