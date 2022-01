Zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Aus dem Polizeibericht Missverständnis führt zur Festnahme

Kuriose Szene am Donnerstag in der Rue de la Paix in Luxemburg. Ein Anrufer meldet der Polizei einen vermutlichen Einbrecher. Wie sich herausstellte, wollte die Person jedoch nicht in den Wagen einbrechen, sondern Drogen verkaufen.