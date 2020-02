Zwei Monate Haft nach Streit um Fahrrad

Kein versuchter Totschlag, sondern lediglich Körperverletzung mit mildernden Umständen. Die Richter haben gegen einen Mann, der in eine Schlägerei vor dem Abrigado verwickelt war, Milde walten lassen.

(SH) - Bei einem Streit vor dem Drogenkonsumzentrum Abrigado war ein Mann im Juli 2018 so schwer verletzt worden, dass er in die Notaufnahme gebracht wurde. Die Richter blieben mit ihrem Urteil nun deutlich unter der Strafforderung der Staatsanwaltschaft. Hatte diese eine zehnjährige Freiheitsstrafe gefordert, so wurde letzten Endes in erster Instanz nur eine zweimonatige Haftstrafe gesprochen.

In den Augen der Richter ist der versuchte Totschlag nämlich nicht gegeben, sondern lediglich Körperverletzung mit dem mildernden Umstand, dass der Angreifer zuvor provoziert wurde ...