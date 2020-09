Zwei Millionen in drei Tagen: Geld-Spürnasen auf Erfolgskurs

Die beiden Spürhunde des Zolls haben während nur drei Arbeitstagen rund zwei Millionen Euro Bargeld aufgespürt.

(dho) - Das nennt man wohl gute Arbeit: Gwen und Syrah, die beiden Hollandse-Herder Geldspürhunde der Zollverwaltung, haben in nur drei Arbeitstagen am Flughafen in Findel rund zwei Millionen Euro Bargeld erschnüffelt.

Dieses befand sich im Reisegepäck von mehreren Personen. Das Geld war nicht ordnungsgemäß deklariert worden und sollte im eingecheckten Gepäck Richtung Istanbul geschmuggelt werden.

Zollhund Cash erschnüffelt Geld: Schmuggler verurteilt Am 28. Februar 2017 hatte der Zollhund Cash in einem Schnellzug fast eine Viertelmillion Euro erschnüffelt. Die Männer, die das Geld bei sich trugen, wurden nun verurteilt.

Somit war gegen die europäische und nationale Gesetzgebung verstoßen worden. Laut der geltenden Verordnung über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft gebracht werden, müssen Beträge von 10.000 Euro und mehr ordnungsgemäß angemeldet werden.

Das Gesetz zur Organisation der Kontrollen des physischen Transports von Bargeld sieht eine Strafe zwischen 251 Euro und 25.000 Euro bei Nichtanmeldung des Transportes von Bargeld vor, sowie gegebenenfalls die Beschlagnahmung der gesamten Summe.



Bereits seit drei Wochen sind die beiden Geldspürhunde der Zollverwaltung nun am Flughafen im Einsatz.



2 Ein Teil des erschnüffelten Geldes, das die Spürhunde Gwen und Syrah ausfindig gemacht haben, Foto: Administration des douanes et accises

