Zwei Menschen kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben

Am Samstagabend haben zwei Menschen auf den Straßen Luxemburgs ihr Leben verloren. Ein 63-Jähriger und ein 45-Jähriger kamen ums Leben.

(lm) - Am Samstag verloren zwei Menschen auf den Straßen Luxemburgs ihr Leben, wie die Polizei am Sonntagmorgen meldet. Gegen 20.15 Uhr seien die Beamten über einen Motorradunfall in der Route de Lentzweiler in Eselborn informiert worden. Ein 63-jähriger Mann sei nach einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt.



Weiter meldet die Polizei, dass gegen 2.50 Uhr in der Nacht zum Sonntag ein weiterer Mensch bei einem Unfall ums Leben kam. Ein 45-jähriger Mann ist auf dem CR166 zwischen Schifflingen und Kayl verunglückt. Er sei mit der Beifahrerseite gegen einen Baum gefahren, wobei das Fahrzeug in Brand geriet. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Auch hier war der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei vor Ort.

