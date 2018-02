(C.) - Am 23. Juni 2017 hatten zwei Männer ein Juweliergeschäft in der Trierer Fußgängerzone überfallen. Sie bedrohten damals die anwesenden Angestellten mit einer Schusswaffe und versprühten Reizstoff. Die Männer erbeuteten hochwertige Uhren und flüchteten anschließend zu Fuß in die Fußgängerzone.



Die Polizei hat jetzt zwei 23 und 24 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt. Der 24-jährige Mann war am 19. Juli in Kempten/Allgäu festgenommen worden, nachdem er dort ebenfalls ein Juweliergeschäft überfallen hatte. Ihm wird weiterhin vorgeworfen, drei Tage vor der Tat in Trier versucht zu haben, ein Juweliergeschäft im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge zu überfallen.



Grenzüberschreitende Ermittlungen



Der Überfall misslang jedoch. In enger Zusammenarbeit mit der niedersächsischen Polizei identifizierten die Trierer Ermittler den 24-Jährigen als mutmaßlichen Täter des Trierer Überfalls. Weitere Ermittlungen führten zur Identifizierung eines 23-jährigen Tatverdächtigen, der zunächst weiterhin flüchtig war. Die Staatsanwaltschaft Trier fahndete mit einem Europäischen Haftbefehl nach dem Mann. Er wurde am 22. Januar in Litauen festgenommen.



Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen seine Auslieferung beantragt. Eine Entscheidung der litauischen Behörden hierüber liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen der Trierer Kripo zu dem zweiten Überfall auf den Juwelier vom 27. November 2017 dauern an.