Zwei Männer, ein Ziel: Priester werden

Am Samstagmorgen wurden die beiden Diakone Jacques Bruns und Tristan Häcker zu Priestern geweiht. Wie kamen sie zu diesem doch außergewöhnlichen Berufswunsch und was fasziniert sie daran?

Die Messe am Samstagmorgen in der Kathedrale war für die Diakone Jacques Bruns und Tristan Häcker etwas ganz Besonderes. Sie haben die Kirche nämlich als Priester verlassen. Erzbischof Hollerich hat sie geweiht.

Seit mehr als sechs Jahren kennen sich Jacques Bruns (29) und Tristan Häcker (26) nun bereits. So lange verfolgen sie auch schon dasselbe Ziel: Pfarrer werden. Am Samstag war es dann so weit. Sie wurden während einer Oktavmesse von Erzbischof Jean-Claude Hollerich um 9.30 Uhr in der Kathedrale in der Hauptstadt zu Priestern geweiht. Doch wie kommen die beiden jungen Männer zu diesem doch eher untypischen Berufswunsch?

„Als Jugendlicher wollte ich Lehrer werden“, verrät Jacques Bruns ...