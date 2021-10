Eines der Opfer bekam sogar die Jogginghose vom Körper geklaut. Eine Täterin konnte gefasst werden.

Luxemburg-Stadt

Zwei Mädchen im Park ausgeraubt und geschlagen

Eines der Opfer bekam sogar die Jogginghose vom Körper geklaut. Eine Täterin konnte gefasst werden.

(C./tom) - Bei einer Sicherheitsstreife in der Hauptstadt trafen die Beamten an der avenue Monterey zwei Mädchen, die kurz zuvor auf dem Spielplatz im Park von zwei Jugendlichen überfallen worden waren. Die Angreiferinnen hatten die Mädchen bedroht und einem von ihnen das Mobiltelefon sowie ihre Airpods abgenommen. Dem anderen Mädchen waren ihre Handtasche und ihre Jogginghose abgenommen worden, wobei die Betroffene gezwungen worden war, ihre Jogginghose auszuziehen. Beim Versuch nach Hilfe zu rufen, wurden die beiden geschlagen.

In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten eine tatverdächtige junge Frau stellen, die die gestohlenen Wertgegenstände mit sich führte. Diese wurden beschlagnahmt und anschließend an die Besitzerinnen zurückerstattet. Die zweite Angreiferin konnte vorerst nicht vor Ort ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die gestellte Tatverdächtige festgenommen und am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Eine Strafanzeige wurde erstellt, die Suche nach der zweiten Angreiferin läuft weiter.



