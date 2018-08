Infolge der Liberalisierung des Fahrzeugkontrollwesens will sich die Société nationale de contrôle technique (SNCT) neu aufstellen und aus dem abseits gelegenen Wilwerwiltz nach Marnach ziehen.

Zwei Löcher für Wilwerwiltz

Nichts ist für die Ewigkeit – das gilt offenbar nicht nur für das eigene Auto, sondern auch für die Prüfdienstleister. Nachdem der Markt der technischen Fahrzeugkontrollen Anfang 2016 auch für auswärtige Konkurrenz geöffnet wurde und das De-facto-Monopol der SNCT gefallen ist, muss sich auch die Société nationale de contrôle technique mit Blick auf den Kundendienst neu orientieren.

Liberalisierung erfordert Umdenken

Zu den diesbezüglichen Änderungen zählt auch die Aufgabe des angestammten Kontrollstationsstandorts in Wilwerwiltz, der binnen eines guten Jahres vom eher abseits gelegenen Kiischpelt an die Hauptverkehrsachse N 7 nach Marnach verlegt werden soll.

Die mittlerweile von der SNCT getrennte Société nationale de circulation automobile (SNCA), die sich u. a. um Immatrikulations- und Führerscheinanträge kümmert, soll ihrerseits Interesse an einer Neuansiedlung in der Gewerbezone in Hosingen angemeldet haben. Diese Informationen seien allerdings noch nicht offiziell bestätigt worden, so der Kiischpelter Bürgermeister Yves Kaiser.

Der Gemeinde brenne daneben aber vor allem auch die Frage unter den Nägeln, welcher Neubestimmung das aktuelle Kontrollstationsgelände nach einem Umzug zugeführt werden könne. Dieses befindet sich zurzeit im Besitz der Société nationale de certification et d'homologation (SNCH).

Ein Stück Automobilgeschichte

Die Fahrzeugprüfstelle der SNCT im Landesnorden ist seit 1966 in Wilwerwiltz beheimatet. Anfangs nur einmal wöchentlich geöffnet, war sie zunächst den Fahrzeughaltern aus den Kantonen Clerf, Wiltz und Vianden vorbehalten, später wurde ihre Zuständigkeit dann auch auf die Kantone Diekirch und Redingen ausgedehnt.

Seit Ende der 1990er-Jahre läuft der Kundenbetrieb vor Ort von montags bis samstags. Im Jahr 2002 war die Kontrollstation in Wilwerwiltz grundlegend modernisiert und um eine zweite Prüfpiste erweitert worden, dies für eine Kapazität von rund 45 000 Fahrzeugen pro Jahr.