Am Mittwoch wurden die neuen Räumlichkeiten der Veterinärinspektion und des zuständigen Dienstes für die Sicherheit der Lebensmittel an der Rue Thomas Edison in Strassen offiziell eingeweiht.

Zwei Kontrolldienste unter einem Dach

Die Veterinärinspektion und die Division der Lebensmittelsicherheit stecken von nun an unter einer Decke.



Noch kleben Papier-Namensschilder der Mitarbeiter an den gläsernen Türen entlang des langen, hellen Flures. Doch schon bald werden diese mit Sicherheit an den modernen und transparenten Look der frisch eingeweihten Innenräume des Verwaltungskomplexes mit der Nummer 7 an der Rue Thomas Edison in Strassen angepasst.



Caroline Martin

Gläserne Türen, weiße Wände, große Fenster: Die neuen Räumlichkeiten im zweiten und dritten Stock des Gebäudes Thomas Edison sollen hell und einladend sein, aber vor allem viel Platz bieten, um mehrere Dienste problemlos unter demselben Dach unterzubringen. Denn: Sowohl die Veterinärinspektion, unter der Leitung von Direktor Félix Wildschutz als auch die Division de la sécurité alimentaire, geführt von Patrick Hau, funktionieren nun an der neuen Adresse.



Einzug nach langem Wandern



"Nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits zweimal umgezogen sind, ist es für uns nun wichtig, endlich an einem Platz angekommen zu sein, an dem wir die nötigen Strukturen zum Arbeiten finden und unsere restlichen Umzugskartons auspacken können", erklärt Félix Wildschutz.



Aber auch der Dienst für die Sicherheit der Lebensmittel musste in den vergangenen Jahren oft seinen Standort wechseln. "Es ist nun bereits das vierte Gebäude, in dem unsere Division platziert wird. Wir hoffen nun, hier bleiben zu dürfen", betont Patrick Hau.



Viel Platz, mehr Zusammenarbeit



Im neuen Gebäude sollen beide Dienste, wenn nötig und wenn möglich, eng miteinander arbeiten. "Es ist eine Frage der Koordination. Wichtig ist uns, dass diese Zusammenarbeit mit der räumlichen Nähe nun vereinfacht wird. Künftig sollen hier noch der neue Commissariat à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire einen Platz finden, so wie auch mehrere Dienste des Zolls und der Ackerbauverwaltung", erklärt Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.

Das moderne Gebäude an der Rue Thomas Edison in Strassen.

Das moderne Gebäude an der Rue Thomas Edison in Strassen. Ein Messgerät. Offizielle Einweihung: Félix Wildschutz, Fernand Etgen, Lydia Mutsch, Patrick Hau (v.l.n.r.)

Im mehrstöckigen Gebäude befinden sich hauptsächlich Büros und mehrere Konferenzräume. Im Untergeschoss befindet sich eine Bankfiliale. Das Untersuchen von möglicherweise verseuchten Lebensmitteln oder toten Tieren erfolgt weiterhin im Laboratoire nationale de santé (LNS) in Düdelingen.