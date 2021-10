Die Kinder wurden dabei verletzt, im Einsatz war auch die psychologische Betreuung des CGDIS.

Route de Trèves

Zwei Kinder in Niederanven angefahren

Die Kinder wurden dabei verletzt, im Einsatz war auch die psychologische Betreuung des CGDIS.

(tom) - Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr hat ein Autofahrer auf der route de Trèves in Niederanven zwei Kinder angefahren und diese dabei verletzt. Das meldet der CGDIS in seinem Communiqué am Montagvormittag. Nach Informtionen der Polizei wurden die Kinder leicht verletzt zur Kontrolle ins Kinderkrankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Rettungswagen aus Junglinster und Luxemburg, die CIS aus Niederanven und Mensdorf sowie das psychologische Unterstützungsteam.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.