Noch immer ist nicht bekannt, was am 24. September 2016 in Fentingen geschah. Ein Umstand, der dem Rechtsstaat nicht gut zu Gesicht steht.

Zwei Jahre nach dem Schuss

Gilles SIEBENALER Im September 2016 wird in Fentingen eine Frau von einem Projektil im Gesicht verletzt. Ein Jagdunfall? Davon ist auszugehen, doch die Öffentlichkeit weiß dies auch zwei Jahre später noch immer nicht.

Die Rentrée steht an. Nicht nur in der Schule, auch an den Gerichten wird der Betrieb wieder aufgenommen. Über zu wenig Arbeit kann man sich dort nicht beklagen. Viele Fälle warten darauf, verhandelt zu werden. Einer davon ist der mutmaßliche Jagdunfall von Fentingen. Der jährt sich diesen Monat bereits zum zweiten Mal. Was damals, am 24. September 2016, wirklich geschah, das weiß die Öffentlichkeit noch immer nicht.

Das letzte Septemberwochenende 2016 war ereignisreich: In Bereldingen stirbt ein junges Paar, mutmaßlich vergiftet von einem Polizisten, dem Bruder eines der Opfer ...