Zwei Jahre nach Amokfahrt in Wiltz: Prozess in Aussicht

Vor zwei Jahren tötete ein Vater seinen Sohn, indem er einen Wagen in eine Fußgängergruppe lenkte. Die Staatsanwaltschaft hat einen Prozess beantragt.

(SH) - Das Jahr 2019 war noch keine vollen zwei Tage alt und schon hatte es seinen ersten Kriminalfall. Kurz nach 15 Uhr war am 2. Januar 2019 ein Mann in der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz nahe des Krankenhauses vorsätzlich in eine Gruppe Fußgänger gerannt, die auf dem Bürgersteig unterwegs waren. Ein zweijähriges Kind verstarb an den Folgen seiner Verletzungen, vier weitere Personen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Zwei Jahre nach dem Vorfall sind die Ermittlungen nun abgeschlossen und es steht eine Gerichtsverhandlung in Aussicht ...