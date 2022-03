Die Impfung wird weiterhin bei Ärzten und Apotheken möglich sein. Auch der Impfbus wird wieder in den Einsatz kommen.

Covid-19

Im April werden zwei Impfzentren schließen

Genau 469.749 Personen hatten am 6. März einen vollständigen Impfschutz. Die Impfquote betrug demnach 78 Prozent. 177.361 Personen gelten als geheilt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist also vor schwerwiegenden Erkrankungen geschützt. Im Zuge der Lockerungen hat die Regierung nun beschlossen, die beiden Impfzentren in Belval und Ettelbrück ab Samstag, dem 16. April zu schließen, das geht aus einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums hervor. Das gleiche gilt für die Pop-Up-Impfzentren in den Einkaufszentren und am hauptstädtischen Bahnhof. Dieses schließt bereits einen Tag früher, am 15. April.

Impfungen weiterhin möglich

Ab 1. März ist Novavax verfügbar Die klassische Impf-Alternative zu den mRNA-Vakzinen ist angekommen.

Alle Personen, die ihre erste Impfdosis nach dem 19. März in einem dieser Zentren erhalten haben, können sich ohne Termin im Impfzentrum Victor Hugo, bei einem Apotheker oder Arzt melden, um ihre zweite Impfdosis zu erhalten, schreibt das Gesundheitsministerium. Denn auch wenn die Impfzentren schließen, bedeutet dies nicht, dass nicht mehr geimpft wird. Die Schließung der Pop-Ups wird von einer Wiederaufnahme der Aktivitäten des Impfbusses begleitet. Im April wird dieser Parkplätze von Einkaufszentren, Gewerbegebieten und einigen Veranstaltungen anfahren. Auch die Möglichkeit, sich beim Hausarzt oder in der Apotheke impfen zu lassen, wird es weiterhin geben.

Die Liste aller Impfspots kann hier eingesehen werden.





