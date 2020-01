Eine Frau fährt ihren Partner mit dem Auto an, ein Paar streitet sich, auf einem Ball kommt es zu einer Schlägerei.

Zwei Festnahmen wegen Familienstreits

Teddy JAANS

In mehreren Fällen musste die Polizei vergangene Nacht wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen eingreifen.

In Bonneweg kam es gegen 20.30 Uhr am Samstag zu einem nicht alltäglichen Vorfall: Eine Frau fuhr ihren Partner mit einem Auto an. Der Mann wurde dabei zum Glück nur leicht verwundet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Frau und deren Vorführung vor den Untersuchungsrichter an. Das Fahrzeug sowie ein im Inneren sichergestellter Elektroschocker wurden beschlagnahmt.

Bereits gegen 19 Uhr hatte die Polizei in einem ähnlichen Vorfall eingreifen müssen: In Zolwer war ein Paar derart aneinander geraten, dass die Beamten eingreifen mussten. Zwar gelang es ihnen, die beiden zu beruhigen, doch gegen Mitternacht war der Konflikt wieder entflammt. Diesmal nahmen die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschft eine Person fest und ließ sie dem Untersuchungsrichter vorführen.

Auf einem Ball in Bastendorf waren gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen fünf Hitzköpfe in eine Rangelei verwickelt. Die Polizei weilte zu dem Zeitpunkt vor Ort, so dass schnell eingegriffen werden konnte. Zwei Männer wurden in Handschellen abgeführt.