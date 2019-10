Drei Personen mussten in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstadt in Polizeigewahrsam.

Zwei Festnahmen und ein Arrest

(mth) - Bei verschiedenen Zwischenfällen in der Nacht zum Sonntag gab es mehrere Festnahmen.

Gegen 19 Uhr musste die Polizei im Centre hospitalier in Luxemburg wegen einer stark alkoholisierten und aggressiven Frau eingreifen. Vor Ort wurde eine Polizeibeamtin mehrmals mit dem Fuß getreten und die Beamten wurden beleidigt.

Die Frau wurde auf der Polizeidienststelle in Arrest gebracht. Eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde erstellt. Auch ein Krankenpfleger, der mehrere Fußtritte von der Frau erhielt, erstattete Anzeige.



Festnahme wegen Drogenhandels...

Kurz nach Mitternacht wollte eine Polizeistreife eine Person in der Avenue de la Gare in Luxemburg einer Kontrolle unterziehen, als diese die Flucht ergriff. Der Mann konnte kurz darauf gestellt werden.

Während seiner Flucht hatte er eine Tüte mit ungefähr sieben Gramm Kokain weggeworfen, die sichergestellt und später beschlagnahmt wurde.

Nach einer Körperdurchsuchung fand die Polizei Bargeld sowie zwei Mobiltelefone. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Sonntag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

...und Einbruchs

Gegen 7.30 Uhr wurde ein Einbruch in einem Geschäft in der Rue Chimay in Luxemburg gemeldet. Eine Fahndung verlief nach kurzer Zeit erfolgreich. Am Boulevard Royal konnte eine Person angetroffen werden, die auf eine Zeugenbeschreibung passte.

Der Mann trug gestohlene Gegenstände bei sich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Sonntag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.