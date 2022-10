Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Schusswaffengebrauch an einer Autobahnraststätte. Zwei Verdächtige konnten festgenommen werden.

Angriff mit Handfeuerwaffe

Zwei Festnahmen nach Schussabgabe an der Aire de Berchem

(LW) - Bei einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen auf der Autobahnraststätte Aire de Berchem ist es am Samstagmorgen zu einer Schussabgabe gekommen. Das meldet die Polizei am Montag.

Zwei tatverdächtige Personen, ein Mann und eine Frau, flüchteten anschließend in einem Fahrzeug in Richtung Frankreich. Das Fahrzeug konnte kurz hinter der französischen Grenze gestoppt und die zwei Personen konnten gestellt werden. Im Fahrzeug wurde eine Handfeuerwaffe sichergestellt und anschließend beschlagnahmt. Die zwei Personen wurden festgenommen. Die Frau wurde jedoch am Sonntag wieder auf freien Fuß versetzt.

Die Kriminalpolizei wurde seitens der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung vor Ort befasst. Ein Auslieferungsantrag des Mannes wurde von der luxemburgischen Staatsanwaltschaft an die französische Justizbehörde gestellt. Bei dem Vorfall an der Aire de Berchem in Richtung Luxemburg wurde niemand verletzt.



