Eine Person wurde durch mehrere Messerstiche vereltzt und musste noroperiert werden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Zwei Festnahmen nach Messerstecherei in Mersch

Eine Person wurde durch mehrere Messerstiche vereltzt und musste noroperiert werden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

(mth) - In der Nacht zum Sonntag gab es in Mersch eine Auseinandersetzung, bei der eine Person durch mehrere Messerstiche verletzt wurde. Zu dem Zwischenfall war es um 2.45 Uhr nach einem Streit zwischen mehreren Personen in der Rue d'Arlon gekommen.

Das Opfer wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung zum Krankenhaus verbracht und musste notoperiert werden. Mehrere Beteiligte flüchteten nach der Tat.

Prozess nach Messerstecherei: Totschlag oder Notwehr? Im Februar 2015 erstach eine Frau ihren ehemaligen Partner. Die Richter müssen nun entscheiden, ob es sich um Totschlag oder Notwehr handelte.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Nachdem mehrere Adressen von Tatverdächtigen überprüft worden waren, konnte ein mutmaßlicher Mittäter, der leichte Schnittverletzungen aufwies, ermittelt werden.

Nach weiterer Suche im Lauf des Tages stellte sich der mutmaßliche Täter am späten Nachmittag auf einer Polizeiwache in Luxemburg-Stadt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei beteiligte Personen festgenommen. Sie sollen am Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.