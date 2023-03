Die Polizei konnte zwei Ganoven das Handwerk legen, in zwei Fällen bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Aus dem Polizeibericht

Zwei Festnahmen, zwei Zeugenaufrufe

Die Polizei konnte zwei Ganoven das Handwerk legen, in zwei Fällen bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.

(TJ) - Im Rahmen eines Überfalls am Freitagabend in Kirchberg sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Bei diesem Überfall hatten drei Jugendliche drei andere Jugendliche am Verteilerkreis Serra in Kirchberg am Freitagabend gegen 20.35 Uhr mit einem Messer bedroht, bevor sie mit der Beute in Richtung Kinokomplex flüchteten.

Zweckdienliche Hinweise zu den Tätern sowie sonstige Beobachtungen können der Polizeidienststelle Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail police.luxembourg@police.etat.lu gemeldet werden.

Anhänger gestohlen - Zeugenaufruf

Der Hänger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet. Foto: Polize

Zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag 8.30 Uhr wurde in Moesdorf „Um Knapp“ ein weißer Anhänger der Marke BLYSS gestohlen. Der Anhänger trug zum Zeitpunkt des Diebstahls die luxemburgischen Erkennungstafeln MY1971.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder über sonstige zweckdienliche Informationen verfügen, werden gebeten diese an die Polizeidienststelle Mersch unter der Telefonnummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail an police.mersch@police.etat.lu weiterzuleiten.

Zwei Festnahmen

Am Freitag wurde der Polizei gegen 19 Uhr ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Supermarkt in der rue Pierre Grégoire in Petingen gemeldet. Die Polizisten stellten den Ganoven und stellten fest, dass dieser bereits in den Tagen davor mehrmals in dem Laden Waren entwendet hatte. Er wurde festgenommen und hatte am Samstag einen Termin beim Haftrichter.

Ebenfalls am Freitag war gegen 20.30 ein Dieb in ein Haus in der Rue de la Tour Jacob in Clausen eingebrochen. Dazu hatte er ein Fenster eingeschlagen. Allerdings wurde er von einem der Bewohner überrascht. Zunächst flüchtete er. Wenig später griff eine Polizeistreife den Ganoven jedoch auf. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Passanten bedroht

Am Samstag gegen 23.15 Uhr bedrohten drei Personen Passanten in der Avenue Monterey. Sie verlangten nach Geld. Eine Polizeistreife stellte die drei. Bei einer Körperdurchsuchung kam ein Reifenschlüssel sowie eine Metallstange zum Vorschein. Diese waren nach ersten Informationen zum Einschüchtern der Passanten benutzt worden. Die drei Personen wurden zur Dienststelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden und Protokoll erstellt wurde.

