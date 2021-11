Das Landwirtschaftsministerium hat zum Schutz von Geflügel einige Maßnahmen ergriffen.

In Remich und Wintringen

Zwei Fälle von Vogelgrippe

David THINNES Das Landwirtschaftsministerium hat zum Schutz von Geflügel einige Maßnahmen ergriffen.

In Remich und Wintringen wurden am 29. November zwei Fälle von Vogelgrippe (Typus H5N1) bei Wildgänsen festgestellt, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt.

Um zu verhindern, dass das Virus in den Geflügelbestand übergeht, werden auf dem gesamten Gebiet des Landes Maßnahmen ergriffen: Die Fütterung muss in geschlossenen Räumen, zu denen Wildgänse keinen Zugang haben, stattfinden, das Geflügel muss in geschlossenen Räumen gehalten werden, Auslauf ist nur dort gestattet, wo ein Schutz durch Netze gewährleistet ist, Ausstellungen zur Geflügelzucht sind verboten und jedwede anormale Sterberate bei Geflügel ist zu melden.

Vogelgrippe: Vorsichtsmaßnahmen bei Geflügelhaltung Die Vogelgrippe ist zwar noch nicht in Luxemburg angekommen, doch Fälle in den Nachbarländern sorgen das Landwirtschaftsministerium.

Wer ein totes Tier (Wildgans, Schwan oder Ente) findet, soll dieses nicht anfassen, sondern der Veterinärinspektion melden (E-Mail info@asv.etat.lu und Tel.: 247 82539).

Das Ministerium teilt mit, dass der Verzehr von Geflügelfleisch und Eiern nicht gefährlich ist.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.