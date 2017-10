Zollhund Arco schlug gleich zweimal in einem Tag an.

Foto: Zollverwaltung

(SH) - Gleich zweimal an einem Tag schlug Drogenspürhund Arco in der vergangenen Woche zu.



Wie die Zollverwaltung mitteilt, fand er bei zwei 24- und einem 34-jährigem Luxemburger, welche sich auf dem Rückweg einer Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden befanden, 19 Gramm Marihuana, 12 Gramm Haschisch und knapp ein Pfund "Spacecakes". Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Nur kurze Zeit später schlug der Hund bei einem 20-jährigen Niederländer an. Dieser transportierte in seinem Fahrzeug in einem speziell dafür angefertigten Versteck insgesamt 1,12 Kilogramm Marihuana. Die Ware und das Auto wurden beschlagnahmt, der Mann festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.