Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Sonntagmorgen in Frankreich gekommen. Ein junges Paar hinterlässt ein 15 Monate altes Kleinkind.

Zwei Einwohner aus Luxemburg bei Blois getötet

(TJ) - Am Sonntagmorgen verlor ein junges Paar aus Luxemburg bei einem Unfall auf der A10 im französischen Département Loir-et-Cher sein Leben. Sie waren in Höhen von Blois auf der Autobahn unterwegs, als sich vor ihnen eine Kollision ereignete. Das Paar mit portugiesischen Ursprüngen konnte den Zusammenstoß mit einem der Unfallwagen nicht vermeiden und prallte mit voller Wucht gegen diesen. Dabei wurde der 34 Jahre alte Vater und seine 32 Jahre alte Partnerin so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstaben. Ein 15 Monate altes Kind, das sich ebenfalls im Wagen befand, blieb unverletzt. Zwei weitere Personen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Clocheville in Tours gebracht werden.

Die Autobahn war während mehrerer Stunden gesperrt.