Zwei Einbrecher im Raum Bridel auf der Flucht

Nach einem Einbruch in Bridel fahndet die Polizei nach zwei Einbrechern. Die Behörde warnt davor, Anhalter in dem Gebiet mitzunehmen.

(jt) – Die Polizei warnt vor zwei Tätern, die am Donnerstag gegen 15.10 Uhr nach einem Einbruch in Bridel geflohen sind. Bei dem Duo soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Sie sollen zuvor in ein Haus in der Rue Henri Thill in Bridel eingebrochen sein.







Nähere Informationen in Kürze.