Zwei Einbrecher gefasst

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte konnten zwei verdächtige Personen gefasst werden.

In der Nacht zum Samstag ereignete sich gegen 3 Uhr ein Einbruch in einer Gaststätte im Bahnhofsviertel in Luxemburg.

Anhand einer Beschreibung durch einen Zeugen konnten kurze Zeit später zwei mutmaßliche Täter von der Polizei festgenommen werden, bei denen Diebesgut gefunden wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer einem Untersuchungsrichter vorgeführt und verhaftet. Die Beute wurde dem Besitzer des Lokals zurückerstattet.



