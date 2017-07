(tom) - Bereits am vergangenen Freitag hatte die Feuerwehr in Schweich bei einer Testfahrt auf der Mosel zwei im Fluss versenkte Autos unter der Autobahnbrücke lokalisiert. Die Fahrzeuge lagen in vier Meter Tiefe. Erste Bergungsversuche mit einer Seilwinde verliefen erfolglos. Nachdem ein Feuerwehrtaucher ausgeschlossen hatte, dass sich Personen in den Autos befinden, wurde die Bergung auf Dienstag vertagt.

Am Dienstag kam schließlich schweres Gerät zum Einsatz: Mit einem Schwimmbagger sollten die beiden Autos aus dem Fluss gefischt werden.

Die Feuerwehr Schweich legte präventiv eine Ölsperre um die Einsatzstelle, um eventuell auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen.

Das erste zu hebende Fahrzeug, ein Pritschenwagen, fiel beim ersten Versuch zurück in die Mosel, stand aber nach erneutem Nachfassen sicher auf dem Schwimmbagger. Das zweite Auto, ein Kombi mit Kennzeichen aus dem rheinland-pfälzischen Alzey, ließ sich problemlos bergen.



Die Polizei ermittelt jetzt die Umstände, unter denen die Fahrzeuge in die Mosel gelangt waren.

