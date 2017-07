Von Konrad Geidies

Gleich zwei Autos hatte die deutsche Feuerwehr am Freitag an der Mosel lokalisiert. Die Bergung soll kommende Woche stattfinden.



Die Feuerwehr Schweich war mit ihrem Boot auf der Mosel in Höhe der Autobahnbrücke unterwegs. An Bord war ein Mitarbeiter einer Firma, die den Wehrleuten ein neues Sonargerät vorführte. Dabei fuhren sie auf der Lonquicher Seite und überfuhren dabei eine Stelle, wo man in etwa vier Metern tiefe ein Fahrzeug ausmachen konnte.



Erste Bergungsversuche



Die Berufsfeuerwehr mit Taucher wurde alarmiert, da man zunächst nicht wusste, um welches Fahrzeug es sich Handelt und wie lange es schon in der Mosel liegt. Nachdem sich die Taucher fertig gemacht haben, und einer zum Fahrzeug tauchte, stellte man zunächst fest, bei dem PKW handelt es sich um einen Pritschenwagen, der scheinbar schon eine längere Liegezeit hatte.



Kurz danach gab der Taucher über das Tauchtelefon Bescheid, etwa zehn Meter von erster Stelle entfernt würde noch ein Kleinwagen liegen. Hier konnte man das Kennzeichen ablesen.



Das Auto wurde anhand des Kennzeichen überprüft - es konnte hierzu aber noch keine Angaben gemacht werden.



Mit einer Seilwinde vom Rüstwagen versuchte man den Pritschenwagen zu Bergen. Kurz vor dem Ufer misslang das Vorhaben - das Chassis war schon zu sehr verfault.



Es könnte ein Diebstahl sein



Kommende Woche wird sich das Wasserschiffahrtsamt um den Wagen kümmern. Sie werden die beiden Autos mit einem Kran bergen. Die Polizei geht nicht davon aus, dass sich noch eine Person in den Fahrzeugen befindet, stattdessen geht man eher von einem Diebstahl aus.



Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehren Schweich und Föhren sowie die Berufsfeuerwehr Trier.