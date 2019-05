Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Avenue de l'Europe in Lamadelaine zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Zwei Autofahrer verletzt in Lamadelaine

(rc) -Wie der CGDIS am Donnerstag mitteilte, kam es kurz nach 14 Uhr in der Avenue de l'Europe in Lamadelaine zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Den Rettungskräften aus Petingen zufolge war die Straße nach einer halben Stunde erneut befahrbar.

Vor Ort waren ein Krankenwagen und die Rettungskräfte aus Petingen sowie die Polizei.