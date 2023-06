Beide konnten weder eine Fahrerlaubnis vorlegen, noch waren ihre Wagen ordnungsgemäß zugelassen.

Aus dem Polizeibericht

Zwei alkoholisierte Fahrer ohne Führerschein erwischt

Beide konnten weder eine Fahrerlaubnis vorlegen, noch waren ihre Wagen ordnungsgemäß zugelassen.

In der Nacht zum Sonntag fiel kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt ein Autofahrer aufgrund seines Fahrverhaltens auf. Der Wagen konnte wenig später auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankreich gestoppt werden.

Ein Alkoholtest verlief positiv. Bei den Überprüfungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der Fahrer zudem bereits einem mehrjährigem Fahrverbot unterlag. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes und die Beschlagnahmung seines Wagens an. Er muss sich am Sonntagnachmittag vor einem Untersuchungsrichter verantworten.



Materialschaden mit Folgen

Am Samstagabend fuhr in Doenningen, Op Katzelt ein Autofahrer gegen einen Zaun. Niemand wurde verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, was ein Fahrverbot mit sich zog. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht einziehen, da der Mann keinen besaß. Der Unfallwagen war zudem nicht ordnungsgemäß zugelassen. Eine Strafanzeige wurde erstellt.



Einbrecherin ertappt

Auf frischer Tat konnte am Samstagnachmittag eine Einbrecherin in der Rue des Aubépines in Bartringen ertappt werden. Sie hatte Einbrecherwerkzeug und eine Tasche mit Schmuck und Bargeld bei sich.

Die Frau wurde zur Dienststelle abgeführt, die weiteren Überprüfungen ergaben, dass gegen sie ein europäischer Haftbefehl vorlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige festgenommen und am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



