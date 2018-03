Beamte der Umweltbehörde schlossen am Mittwoch eine professionelle Küche aufgrund fehlender Genehmigungen und Klagen wegen Lärm und störenden Gerüchen.

Zwangsschließung einer Cateringfirma in Wickringen

Beamte der Umweltbehörde führten am Mittwoch die Zwangsschließung einer Cateringfirma in Wickringen durch. Sie setzten, in Begleitung von Polizisten, einen Erlass der Umweltministerin Carole Dieschburg um. Das teilte die Regierung am Donnerstag mit. Dem Unternehmen, das rund 150 warme Mahlzeiten am Tag, vornehmlich für Kindertagesstätten vorbereitete, hätten die nötigen Genehmigungen gefehlt, heißt es in einem Schreiben des Umweltministeriums. Außerdem hätten Anwohner sich über Lärm und schlechte Gerüche beklagt.



Der Firma seien zudem mehrere Fristen gesetzt worden, bevor zu dieser drastischen Maßnahme gegriffen wurde. Ein entsprechendes Abmahnungsschreiben (mise en demeure) sei bereits im Dezember des vergangenen Jahres verschickt worden. Die endgültig letzte Frist lief am ersten März aus, heißt es seitens des Ministeriums.

Das Unternehmen beschäftigte offiziell acht Mitarbeiter. Die Beamten der Umweltbehörde trafen allerdings lediglich zwei der Mitarbeiter an. Die Cateringfirma habe trotz des ausdrücklichen Verbots weiter gearbeitet.



Der Betrieb habe im September 2017 eine Genehmigung im Rahmen des Gesetzes zu "établissements classés" beantragt. Aufgrund von Beschwerden über Lärmbelästigung und schlechte Gerüche, habe die Umweltbehörde im November vom Unternehmen weitere Analysen zu Lärm und Gestank gefordert. Dem sei die Firma jedoch nicht nachgekommen.

Die Firma habe den Forderungen des Umweltministerium nicht nachkommen wollen, da sie ihre Geschäfte bis spätestens den ersten März ohnehin nach Frankreich verlagern wollten, erklärt ein Sprecher des Ministeriums. Ob das Personal dort übernommen werde, ist nicht bekannt.