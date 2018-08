Zwangspause für Five Guys

Zum Ende des Monats sollte die erste Five-Guys-Filiale im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ihre Türen öffnen. Doch wenige Wochen zuvor hat die Stadt Luxemburg die Arbeiten nun gestoppt.

„Der beste Burger, den du jemals in deinem Leben gegessen hast“ – prangt auf Englisch in großen Lettern an der Fenster der künftigen Five Guys-Filiale an der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt. Die Eröffnung des landesweit ersten Ladens der amerikanischen Fast-Food-Kette war eigentlich für den 20. August angekündigt worden. Doch nun hängt ein großes Fragezeichen über diesem Datum.



Denn am Montag sind die Arbeiten, die hinter den bedeckten Fenstern durchgeführt wurden, mit sofortiger Wirkung von der Stadt Luxemburg gestoppt worden ...