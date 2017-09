(dho) - Eine alkoholisierte Frau hatte am Montagabend versucht nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstadt mit ihrem Wagen zu flüchten.



Gegen 20.15 Uhr war ihr Wagen und ein Linienbus in der Route de Longwy in der Hauptstadt zusammengeprallt. Die Fahrer beider Fahrzeuge stiegen nach dem Unfall aus, um den Schaden zu begutachten. Dabei stellte der Busfahrer fest, dass die Frau stark nach Alkohol roch und verständigte daher die Polizei.



Als die Fahrerin des Kleinwagens dies mitbekam, flüchtete sie in Richtung Bartringen. Nur wenig später konnte ihr Wohnort ermittelt werden. Dieser war in der gleichen Straße, in der sich der Unfall ereignet hatte.



Die Beamten konnten sie in ihrer Wohnung antreffen und sie gestand, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein und unter Alkoholeinfluss zu stehen. Dies wurde durch einen Alkoholschnelltest bekräftigt. Der zulässige Höchstwert war deutlich überschritten worden.



Weitere Überprüfungen der Personalien der Frau ergaben, dass sie bereits im April ihren Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abgeben musste.