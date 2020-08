Schienendämpfer sollen in Zukunft dort zum Einsatz kommen, wo eine Schallschutzmauer nicht ausreicht, um den Geräuschpegel zu reduzieren.

Zusätzliche Maßnahme: Schienendämpfer gegen Zuglärm

Raildampers, zu Deutsch Schienendämpfer, sollen den Lärmpegel eines vorbeifahrenden Zuges dämpfen und die Abnutzung der Schienen reduzieren. Die aus Metall mit elastischen Einlagen bestehenden Teilchen werden dazu an den Gleisen angebracht und sollen dort deren Schwingungen und somit ebenfalls das Rollgeräusch des Zuges reduzieren.

Auch in Luxemburg wurden ab 2017 Schienendämpfer in Bettemburg in einer Testzone von 400 Meter getestet, wie aus der Antwort von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) durch den DP-Abgeordneten Max Hahn zu erfahren ist. Die Ausstattung der Testzone mit Raildampers kostete 100.000 Euro. In diesem Abschnitt von insgesamt einem Kilometer Länge im Ausgang von Bettemburg in Richtung Esch/Alzette habe es in den vergangenen Jahren verstärkte Schienenabnutzung gegeben, so der Minister. Die Schienen mussten dann geschliffen werden, was deren Lebensdauer verkürzt.

Die Tests mit den Schienendämpfern in den Jahren 2018 und 2019 haben jedoch ergeben, dass die Schienenabnutzung nicht signifikant reduziert werden konnte. Laut Hersteller sollen die Schienendämpfer den Lärmpegel des Zuges um zwei Dezibel reduzieren. Dieses Versprechen haben Tests in einem Laboratorium bestätigt. Unter Realbedingungen draußen kann dies nicht ermittelt werden.

In dicht besiedelten Zonen müssen häufig Maßnahmen genommen werden, um den Geräuschpegel mehr als zwei Dezibel zu senken. Da die Raildampers nur eine kleine Wirkung haben, werden sie bei der CFL nur in Kombination mit Schallschutzmauern eingesetzt. Dies immer dann, wenn eine Schallschutzmauer alleine nicht ausreicht, um den Lärmpegel zu reduzieren. Dementsprechend werden unter anderem auf der Neubaustrecke von Bettemburg nach Luxemburg, in der Ortsausfahrt von Bettemburg, Schallschutzmauern in Kombination mit Raildampers zum Einsatz kommen.

