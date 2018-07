Eine Woche nach dem Großbrand an der Escher Grenz kehrt an Nummer 14 in der Rue d'Audun das Leben so langsam zurück.

Zurück zu Hause

Nicolas ANEN Eine Woche nach dem Großbrand an der Escher Grenz kehrt an Nummer 14 in der Rue d'Audun das Leben so langsam zurück. Die Einwohner sind zurück, die Geschäfte im Erdgeschoss geöffnet.

„Soweit ich das beurteilen kann, sind seit der Nacht vom Sonntag zum Montag wieder alle Einwohner zurück“, sagte am Montag Alex Hoffmann, Verwalter des Mehrfamilienhauses an Nummer 14 in der Rue d'Audun in Esch/Alzette.

Vor einer Woche, am 2. Juli, war das rechte Nachbargebäude, an Nummer 12, wo sich das Lokal Showtime befand, komplett abgebrannt.

Die angebaute Halle ist infolge des Brandes zusammengefallen ...