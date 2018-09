Das Fonds-de-Gras stand am Wochenende wieder ganz im Zeichen des Steampunk.

Lokales 22

Zurück ins Dampfzeitalter

Das Fonds-de-Gras stand am Wochenende wieder ganz im Zeichen des Steampunk.

Gibt es hierzulande einen Standort der geeigneter wäre als der Fond-de-Gras um eine Steampunk Convention zu organisieren? Wahrscheinlich nicht. Wenn dort elegante Herren mit Zylinder und Damen in viktorianischen Kleidern mit zischenden Dampfzügen angereist kommen, fühlt man sich wie in einem Roman von Jules Verne versetzt. Dies war am Wochenende wieder der Fall.



Steampunk ist eine Art Subkultur, die unter anderem auf dem Universum des französischen Schriftstellers basiert. Eine Welt, die auf zahnradgetriebene Mechanik und Dampfkraft setzt statt auf Verbrennungsmotoren. Das Ganze verbunden mit viktorianischer Kleidung und mit viel selbst gebastelten Gegenständen.

Doch machen Sie sich am Besten selbst ein Bild davon in unserer Bildergalerie.

22 claude piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli